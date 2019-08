Oyuncu Berna Laçin, geride bıraktığımız gün çıkan yasa ile RTÜK denetimine sokulan dijital platformlara ilişkin esprili bir paylaşımda bulundu.

Laçin, takipçilerine bu yasaya iyi tarafından bakmaları çağrısında bulundu ve şunları yazdı:

“Bir de iyi yanından düşünün yav, mesela “How to get away with murder” bölümleri RTÜK hizmetiyle bundan böyle 7 dakikaya iner. İzlemeyenler 4 sezonu 1 günde bitirebilir. “