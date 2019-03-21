BES, haksız gözaltılara karşı açıklama yaptı

Büro Emekçileri Sendikası (BES), gözaltına alınan üyeleri için basın açıklaması gerçekleştirdi. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınanlar arasında BES Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İsmet Meydan, BES 1 No’lu Şube üyesi Belgizar Sazak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK eski üyesi Mehmet Sıddık Akın, SES Ankara Şube üyesi Adnan Vural’ın bulunduğu belirtildi.

BES İstanbul Şubesi adına açıklama yapan Murtaza Pektezel dosyada gizlilik kararı olduğunu belirtirken, “Arkadaşlarımızın hangi gerekçe ile gözaltına alındığını tam olarak bilemiyoruz. Ancak haftalardır süren yönetici ve üyelerimizin gözaltına alındığı operasyonların tamamının gösterdiği tek şey vardır. Mevcut iktidar yerel yönetim seçimlerine yaklaştığımız bugünlerde sendikal hak ve özgürlüklerine, emek, barış ve demokrasi taleplerine sahip çıkan yönetici ve üyelerim nezdinde tüm demokratik kamuoyunu baskı altına almak istemektedir” ifadelerini kullandı.

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Demokratik eylem ve etkinliklerin yasadışı faaliyetlermiş gibi sunulduğunu ifade eden Pektezel, “İfade vermekten kaçmayan yönetici ve üyelerimiz şafak baskını ile gözaltına alınmaktadır. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, hukuk tanımaz saldırılara son verilmelidir” dedi.