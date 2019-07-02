Beş yıldızlı otelin personeline bozuk et yedirdiler

Bodrum’da bulunan ve tek kişilik oda fiyatı en düşük bin 500 tl olan otel, çalışanlara bozuk et yedirdi. Bodrum’un eski ve en büyük otellerinden olan beş yıldız otel, çalışan yemekhanesinde akşam yemeğinde verdiği hindi etinden 50 personel zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Otel yönetiminin personel eksiği olmasına rağmen yeni çalışan almayarak mevcut çalışanlarını yasal çalışma süresinin üstünde çalıştırdığı iddia edildi.

BirGün’e konuşan otel çalışanı, “Sabah sekizden gece 12’ye kadar aralıksız çalıştım. Personel eksiği olmasına rağmen otel yönetimi yeni çalışan almayarak bizi yasal çalışma süresinin üzerinde çalışmaya zorluyor” dedi. Bazı çalışma alanlarının çok sıcak olduğunu ve otel yönetiminin aşırı sıcakta personeli yasal çalışma süresinin iki katı çalıştırdığını söyleyen çalışanlar, otele ısrarla yeni personel alınmadığını söyledi.

OTEL YÖNETİMİ OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

Personel lojmanlarında verilen akşam yemeği sonrasında şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan çalışanlar, yeterli sayıda ambulans olmadığı için otelin servis araçları ile hastaneye götürüldü. Otel yönetimine, “Neden personel alımı yapmayarak bizi fazla çalıştırıyorsunuz?” diye soran personele, “Yeni eleman alımı yapılacak cevabı” verilmesine karşın aylardır alım yapılmadığı belirtildi. n İsmail Arı