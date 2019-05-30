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31.05.2019
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Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaştı

birgun.net birgun.net

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

beIN Sports’un haberine göre, Medipol Başakşehir kulübü ile vedalaşan ve yardımcıları ile birlikte tesislerden ayrılan Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a resmi imzası bekleniyor.

55 yaşındaki teknik direktör ile Beşiktaş 3 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın en geç 1 Haziran’da yapılması bekleniyor.

AVCI’NIN MAAŞI TL ÜZERİNDEN

Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı ile Türk Lirası üzerinden anlaşma yaptı. 

Avcı, senelik 12 milyon TL karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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