Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaştı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

beIN Sports’un haberine göre, Medipol Başakşehir kulübü ile vedalaşan ve yardımcıları ile birlikte tesislerden ayrılan Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a resmi imzası bekleniyor.

55 yaşındaki teknik direktör ile Beşiktaş 3 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın en geç 1 Haziran’da yapılması bekleniyor.

AVCI’NIN MAAŞI TL ÜZERİNDEN

Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı ile Türk Lirası üzerinden anlaşma yaptı.

Avcı, senelik 12 milyon TL karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı.