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06.07.2019
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Beşiktaş-Adalar vapur seferleri azaltıldı, sosyal medyada tepki yağdı

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Şehir Hatları’nın yaz tarifesine geçmesinin ardından Beşiktaş’tan Adalar’a giden vapur sayısında düşüş yaşandı. Beşiktaş’tan Kınalıada ve Burgazada’ya ilk vapur 10.30’da, bir sonraki sefer ise 17.45’te hareket ediyor.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı İBB Beyaz Masa hesabını etiketleyerek çözüm talebinde bulunuyor.

Yazar Sema Kaygusuz da yaptığı paylaşımda, “Beşiktaş-Adalar hattında hem yaz sezonuna geçip hem de seferi kaldırmak tuhaf değil mi? 10:30 ile 17:45 arasında arasında 7 saatten fazla fark var. 13:00 ile 15:15 seferini iade edin lütfen” ifadesini kullandı.

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