Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Ekrem başkan mazbatasını almadan biz de almış saymıyoruz

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, seçim sonrası açıklama yayımladı. Akpolat açıklamasında, “Ekrem İmamoğlu başkan mazbatasını almadan biz de almış saymıyoruz ve sonuna kadar mücadelemizin ve hakkımızın peşindeyiz” diye konuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçilen Rıza Akpolat, seçim sonrası teşekkür açıklaması yayımladı. “Son yılların en kritik seçimlerinden birinde, sandıktan rekor oy ile çıktık. Bunun sevincini yaşıyoruz” diyen Akpolat, “Pazar günü, Beşiktaş’ta halkımızın yüzde 73’ü bizi desteklediğini resmen ilan etmiş oldu. Bunun verdiği mutluluk ve heyecan ile hedeflerimizi bir an önce gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akpolat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öncelikle, bu görevi başaracağıma inanan partime, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Parti Meclisi üyelerimize, İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu’na, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, büyük emektar ailem Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüze ve sandıkta beni destekleyen Beşiktaşlı hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

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“OYUMUZU YARI ORANINDA ARTIRDIK”

Seçime 3 ay kala Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı açıklandığında CHP’nin Beşiktaş’taki oyunun yüzde 48 olduğunu belirten Akpolat, “Bu üç ayda ekip arkadaşlarımla beraber, gece gündüz çalışarak, sokak sokak-ev ev dolaşarak Beşiktaş’ı dünya kentleri arasında en üst lige taşıyacak projelerimizi tüm halkımıza anlattık ve oyumuzu yarı oranında artırdık” dedi.

Akpolat, “Halkımız samimiyetimize inandı, bize güvendi ve bu önemli göreve bizi layık gördü. Tek bir Beşiktaşlının bile inancını ve güvenini boşa çıkarmamak için var gücümle çalışacağımdan hiç kuşkunuz olmasın. Bize oy vermeyen tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Öfke ve kin siyasetiyle bizim hiç işimiz olmayacak” diye konuştu.

“Beşiktaş’ta seçim kampanyam süresince, her şeyden önce şeffaflık, dürüstlük ve eşit hizmet sözü verdim” diyen Akpolat, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Yüzde 73’ten aldığım güç ve teşvikle bunlar, belediyemizdeki yönetim anlayışının yapı taşları olacak. 5 yıl boyunca, katılımcılığı odağımızda tutacağız ve kentimize dair kararları halkımızın fikrini hesaba katarak, ‘ortak iyi’yi hedefleyerek alacağız. Beşiktaş’ı, Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, Cumhuriyet değerlerinin ışığında yöneteceğiz. Aydınlık Türkiye’nin kalbi Beşiktaş’ta atacak.”

“SORUNLARI BÜYÜKŞEHİR PÜRÜZ ÇIKARMADAN ÇÖZEBİLECEĞİZ”

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Akpolat, “Uzun yıllardır Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden mahrum kalan ilçemiz için en büyük müjde. Ekrem İmamoğlu başkan mazbatasını almadan biz de almış saymıyoruz ve sonuna kadar mücadelemizin ve hakkımızın peşindeyiz” dedi.

“Beşiktaş’ta çözülemeyen sorunları, artık Büyükşehir pürüz çıkarmadan çözebileceğiz” diye devam eden Akpolat, “Beşiktaş’ta yeşil alandan tutun da ulaşıma pek çok sorunu çözmekle kalmayıp Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisinde Beşiktaş’ı kalkındırmak ve ilçemizde yaşam kalitesini yükseltmek için pek çok ortak projeye imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Akpolat açıklamasının devamında şunları söyledi:

“‘Başka Beşiktaş Yok’ diyerek çıktığımız yolda, hem il hem ülke ekonomisine yapacağımız katkılar hem de besleyeceğimiz özgürlük ve yaratıcılık iklimi sayesinde, gerçekten de başka bir Beşiktaş olmadığını Türkiye’ye ve dünyaya göstereceğiz.”

“TEK BAŞIMA DEĞİL BEŞİKTAŞ HALKIYLA YAPACAĞIZ”

“Daha çok gencim ve yolum çok uzun. Beşiktaş’tan bir başarı hikayesi çıkarmak zorundayım. Ve bunu yapacağım.”

“Tek başıma değil, bunu Beşiktaş halkının tamamı ile beraber yapacağız. Hep birlikte, Beşiktaş’a ve içinde barındırdığı tüm değerlere sahip çıkacağız.”

“İstanbul’un neresinde yaşarsa yaşasın, Beşiktaş’a adımını atan herkesin, bu değerleri soluyacağı, yüzünün güleceği, huzuru ve mutluluğu hissedeceği bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz.”

“Esnafından işçisine, öğrencisinden öğretmenine, kadınından çocuğuna Beşiktaş’ta herkese dokunan bir belediyecilik için bu daha başlangıç, çalışmaya devam.”