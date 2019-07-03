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03.07.2019
Anasayfa SON DAKİKA Beşiktaş erkek voleybol takımının faaliyetlerini durdurdu

Beşiktaş erkek voleybol takımının faaliyetlerini durdurdu

Beşiktaş'ın mali yetersizlikler nedeniyle gelecek sezona dek erkek voleybol takımının faaliyetlerini dondurduğu açıklandı.

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Beşiktaş, gelecek sezon yeniden Efeler Ligi’nde mücadele edecek erkek voleybol şubesinin faaliyetlerini dondurdu.

Yönetim kurulundan, ekonomik nedenlerle şube faaliyetlerinin 2019-2020 sezonunda durdurulması yönünde karar çıktı.

2017-2018 sezonunda Efeler Ligi’nde küme düşen ve geçen sezonu Birinci Lig’de geçiren siyah beyazlı ekip, yeniden Efeler Ligi’ne yükselme başarısı göstermişti.

Beşiktaş’ın kararının resmiyet kazanmasının ardından final etabını üçüncü bitiren Sorgun Belediye’nin Efeler ligine davet edilmesi bekleniyor.

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