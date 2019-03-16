Beşiktaş, Göztepe’yi tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Göztepe’yi tek golle mağlup etti. Göztepe, 36. dakikada Yasin Öztekin ile öne geçerken pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Siyah-beyazlılar, 46. dakikada Burak Yılmaz’ın attığı golle skoru 1-0 yaptı. Karşılaşma bu skorla sona ererken, Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla altıncı golüne ulaştı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta konuk ettiği Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların galibiyet golü 46. dakikada golcüsü Burak Yılmaz’dan geldi. Bu sonuçla puanını 47’ye yükselten Beşiktaş, 3. sıradaki yerini korudu.

27 puanda kalan İzmir temsilcisi ise düşme hattında 16. sırada yer aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:

25. dakikada Quaresma’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten farklı şekilde auta çıktı.

37. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Serdar Gürler’in sağdan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumdaki Poko topa vuracağı sırada dengesini kaybedince konuk takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

40. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla bir anda hızlanarak Medel’den kurtulan Serdar Gürler, ceza sahasına girerek son çizgiye indi. Serdar’ın yerden pasıyla penaltı noktası üzerinde uygun durumda buluşan Poko’nun bekletmeden sert şutunda araya giren Gökhan Gönül’e çarpan meşin yuvarlak taca gitti.

45 1. dakikada Yasin Öztekin’in sağdan ortasında altıpasa gelen topu Karius iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş’ın 11’i: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak Yılmaz.

Göztepe’nin 11’i: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz.