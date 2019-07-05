Beşiktaş Kagawa’dan haber bekliyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın verdiği rapor doğrultusunda belirlenen mevkiler için 3 alternatifli bir listesi olan Beşiktaş, takım kimyasını bozmayacak ve uyum sorunu yaşamayacak isimleri kadrosuna katmak için geniş bir araştırma halinde.

beIN Sports’un haberine göre, Beşiktaş’ın Kagawa’dan haber beklediği öğrenildi. Japon oyuncuya gel mesajı gönderen siyah beyazlılar, beklemeye geçti.

Pazartesi yeni sezonu açacak Beşiktaş’ta eksik bulunmuyor. Avcı genç oyuncuların da yer aldığı bir kamp programı belirlerken, Salzburg kampı öncesinde takımı Riva’da deneyecek. Abdullah Avcı ilk kampın ardından geniş bir rapor çıkartacak ve takımın kalacak gidecekler listesini yönetime sunacak.

Öte yandan Şenol Güneş döneminde teknik kadroda yer alan Şeref Çiçek ve Eren Şafak’ında A Milli Takımda görev alacakları öğrenildi.