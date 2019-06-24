Beşiktaş sağ bek transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı sağ bekin, son görüşmelerin ardından 2+1 yıllık imzayı atması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından Kartal’ın 8 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak kampına katılması planlanıyor.

Katalan devi Barcelona’dan geçen sezon Sivasspor’a kiralanan Douglas, Kırmızı-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını kısa sürede parlatmıştı. Dönemin sona ermesinin ardından hem Barcelona hem de Sivasspor’la anlaşması biten 28 yaşındaki sağ bek, Kara Kartal’ın radarına girmişti.

Son 2 sezondur transfer hedefleri arasında yer alan tecrübeli oyuncuyu bu kez renklerine bağlamak için harekete geçen yönetim, oyuncunun menajeriyle seneliği 1.5 milyon Avro’dan 2+1 yıllık sözlü anlaşma sağlamıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da transferine onay verdiği Brezilyalı futbolcunun, son görüşmelerin ardından önce resmi imzayı atıp ardından Beşiktaş’ın 8 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.

Dünya devlerinde görev yaptı

Geçen sezon Sivasspor formasıyla 32 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Douglas, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekmişti. Başarılı futbolcu, kariyerinde daha önce; Barcelona, Benfica, Sporting Gijon ve Sao Paulo gibi kulüplerde forma giymişti.

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