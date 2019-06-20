25.6 C
Istanbul
20.06.2019
Anasayfa SPOR Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor ile anlaştı

Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor ile anlaştı

birgun.net birgun.net

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta yönetim, Adriano’dan boşalan sol bek mevkisine takviye yapmak için kollarını sıvadı.

Bir süredir Bursaspor yönetimi ile genç sol bek Umut Meraş için görüşmelerde bulunan siyah beyazlılar, bugün yapılan görüşmede anlaşmayı gerçekleştirdi.

Bonservis bedeli olarak 13 milyon TL üzerinden yapılan anlaşmanın kısa sürede sözleşmeye dökülerek resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Umut ile de 4 yıl üzerinden sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, genç futbolcuya yıllık 450 bin avro ödeyecek.

İlginizi çekebilir:  Quaresma gemileri yaktı

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,718AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Beşiktaş, Umut Meraş için Bursaspor ile anlaştı

birgun.net -
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine...
Devamını Oku

Binlerce İBB personeli AKP adına sandık müşahidi yapıldı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait iştirak şirketlerinde çalışan personel ve taşeron işçiler 23 Haziran seçimleri...
Devamını Oku

ABD Senatosu’ndan ‘Suudi Arabistan’ kararı

birgun.net -
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını...
Devamını Oku

İran: ABD’nin saldırganlığını BM’ye taşıyacağız

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD ile savaş istemediğini ancak İran'ın sınırlarını,...
Devamını Oku

Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin kişi bedelliden yararlanacak

birgun.net -
Askerlik süresini altı aya indiren, bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik...
Devamını Oku

ABD: S-400’ler üzerinden Türkiye’ye yaptırım uygulamak geçerli bir seçenek

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasıyla ilgili bir açıklamada...
Devamını Oku

Otobüsün önünü kesen saldırganlar, bir kadını darp ederek kaçırdı!

birgun.net -
Ankara-Mersin istikametinde hareket eden Villa Turizm'e ait otobüs Aksaray Tuana Turistik Tesisleri'nde...
Devamını Oku

İDO’dan ’23 Haziran’da sefer iptali’ açıklaması

birgun.net -
İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) 23 Haziran'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada,...
Devamını Oku

Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Devamını Oku

Putin: ABD-İran çatışması felaket olur

birgun.net -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile İran arasında silahlı çatışmanın bölge...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi