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15.07.2019
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Beşiktaş Vitor Hugo ile anlaştı

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Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giyen savunma oyuncusu Vitor Hugo ile büyük ölçüde anlaştı.

DHA’nın aktardığına göre, transferdeki sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kanat bölgesindeki eksikliğini geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Tyler Boyd ile doldurması beklenen siyah-beyazlılar, stoper hattını da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vitor Hugo’yu kiralamak için İtalyan ekibine bir teklif sundu. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.

Vitor Hugo, geçen sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Hugo, 2017’de Brezilya ekibi Palmeiras’tan 8 milyon avro karşılığında Fiorentina’ya transfer olmuştu.

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Kaynak:DHA

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