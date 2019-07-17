Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitiriyor

Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo’yu renklerine bağlamak üzere.

TRT Spor’un haberine göre, Beşiktaş oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için Fiorentina’ya 500 bin avro ödeyecek.

5 milyon avro satın alma opsiyonuna sahip olacak olan Beşiktaş, Vitor Hugo’ya yıllık 1.5 milyon avro verecek.

Beşiktaş, Tyler Boyd’u kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti. Vitoria Guiamaraes, Beşiktaş’ın Tyler Boyd için 2.4 milyon avro ödediğini ve sözleşmede sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi olduğunu açıklamıştı.