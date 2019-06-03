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03.06.2019
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Beşiktaş’a ilk transfer Avusturya’dan

birgun.net birgun.net

Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’yı getiren Beşiktaş, ilk transferini Avusturya’dan yapmaya hazırlanıyor.

DHA’da yer alan habere göre, futbola Samsunspor altyapısında başlayan ve buradan Avusturya ekibi LASK Linz’e transfer olan Doğan Erdoğan için resmi görüşmelere başlayan siyah beyazlılar, bonservis için anlaşma noktasına gelmiş durumda. 22 yaşındaki genç oyuncu için Linz’e 200 bin avro bonservis ödemeyi kabul eden Beşiktaş, son anda bir aksilik olmazsa bayram tatili sonrasında bu transferi açıklayacak. Abdullah Avcı’nın istediği gibi merkez orta saha oynayan Doğan Erdoğan her iki ayağını da kullanabiliyor.

SEZON PLANLAMASI BAYRAM SONU NETLEŞECEK

Yeni sezon planlaması için Abdullah Avcı’nın çalışmalarını bitirmesi bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi’ne doğrudan grup aşamasından başlayacağı için sezon başı hazırlıklarında resmi maç oynamayacak olan siyah beyazlı takımda, Avcı’nın birkaç aşamadan oluşacak bir sezon planlaması yaptığı öğrenildi.

Başkan Fikret Orman’ın çok önem verdiği Uzakdoğu turuna da önem veren Avcı’nın, Japonya’da yapılması düşünülen turnuvanın kesin tarihlerinin belli olmasını istediği ve diğer kamp programlarını buna göre yapacağı bildirildi. Avcı’nın 4-5 Temmuz’da başlatmayı düşündüğü sezon çalışmalarında ligin başlayacağı 16 Ağustos’a kadar geçecek 45 günde 7 veya 8 tane hazırlık maçı yapmayı istediği de gelen bilgiler arasında.

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