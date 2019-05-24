Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in Milli Takım’ın başına geçmesi sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu.

Sabah‘ın haberine göre, bu akşam Aytemiz Alanyaspor karşısında Medipol Başakşehir’in başında son maçına çıkacak olan Abdullah Avcı gelecek hafta siyah beyazlı ekibe 3 yıllık imzayı atıyor.

Abdullah Avcı’nın pazarlıklar sırasında teknik ekibine karışılmamasını istediği ve bunun da kabul gördüğü öğrenildi.

Kulüp yöneticilerinin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Lucescu ısrarını kırdığı ve anlaşma şartlarını oluşturduğu aktarıldı.