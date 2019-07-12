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12.07.2019
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Beşiktaş’ta Avcı kuralları

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın sistemine adapte olma sürecinde. Tecrübeli teknik adam oyuncularla özel olarak ilgileniyor

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Kardelen TATAR

Transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva’da devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk aşamada oyuncuları kendi sistemine adapte etmek için yoğun mesaide. Tecrübeli antrenör, kalecileri de taktik idmanlara dahil ederken, pas ağırlıklı bir oyun mentalitesini takıma aşılamaya çalışıyor.

BAMBAŞKA BİR TAKTİK

Şenol Güneş yönetimindeki son iki sezonda daha çok kanat ağırlıklı ve uzun topa dayalı bir taktikle oynayan Beşiktaş, Avcı’yla beraber tamamen farklı bir yapıya bürünecek. Topa sahip olmaya önem veren Abdullah Avcı oyuna hükmetmeyi ve olabildiğince dar alanda oynamaya önem veren bir teknik adam. Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde bu taktikle başarıya ulaşan Avcı aynı sistemi Beşiktaş’a uygulayarak sonuca gitmek istiyor.

Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ın mevcut kadroda en güvendiği isim ise Adem Ljajic. Orta sahanın ofansif bölümünde yaratıcılığıyla dikkat çeken Sırp yıldız, oyunun merkezinde yer alacak. Ljajic üzerinden hücum aksiyonlarını geliştirmeye çalışacak olan Avcı’nın bir başka kozu ise son iki sezondur yokları oynayan Oğuzhan Özyakup. 27 yaşındaki oyuncuyla özel olarak ilgilenen Avcı’nın Ljajic’in hemen arkasında Oğuzhan’a görev vermesi ihtimal dahilinde. Kendinin de beklentilerin farkında olan Oğuzhan da bu sezon göstereceği performansla kendini yeniden ispatlamak amacında.

MADDİ PROBLEM BÜYÜK

Beşiktaş’ın yeni dönemindeki en büyük engel ise maddi problem. Geçen sezondan beri hem teknik hem de idari kadroya ödeme yapmakta zorluk çeken siyah-beyazlı ekibin hareket alanı bir hayli kısıtlı ve bu da şu ana kadar transfere yansımış durumda. Rakiplerine oranla transferde sessiz kalan siyah-beyazlılar, kadroya takviye yapmakta bir hayli zorlanıyor. Avcı’nın istediği oyuncuları henüz takıma kazandıramayan siyah-beyazlı yönetimi önümüzdeki günlerde zor bir süreç bekliyor.

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