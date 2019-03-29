Beşiktaş’ta Karius yerine iki seçenek

Beşiktaş’ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.

Teknik adam konusunda fikir birliğine varmak için çaba harcayan yönetim, takımdan ayrılacak ve katılacak isimleri belirlemeye çalışıyor.

Kaleci konusunda Loris Karius’dan istediği verimi alamayan siyah beyazlılar, kaleci seçiminde iki seçenek üzerinde yoğunlaştı.

Yönetimin, Altınordu’nun 25 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler için nabız yokladığı, Premier Lig ekiplerinden Fulham’a sattığı Fabri’yi de listeye aldığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman’ın da Fabri konusuna olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Çaykur Rizespor maçı öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Milli futbolcuların dönmesinden sonra taktik çalışmalarına ağırlık verecek.

A Milli takımın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Gökhan Gönül’ün tedavisi tüm hızıyla devam ediyor.

Gökhan’ın Çaykur Rizespor maçında oynaması zor görünüyor.