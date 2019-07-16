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16.07.2019
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Beşiktaş’tan Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyareti

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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve beraberindeki heyeti, makam odasında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, İstanbul’da insanın yöneticilik yaptığında kendisini güçlü hissettiği belli kurumlar olduğunu söyledi.

Bunların başında bu şehrin üç büyük kulübünün geldiğini anlatan İmamoğlu, “Biz hem iş birliğine hem de beraber proje üretmeye ve bu şehrin markasını her yerde anlatmaya, tanıtmaya varız. Bunların da bizim lokomotifimiz olmasını istiyoruz. Bu manada, hızlı hareket edeceğimiz kulüplerimizin başında Beşiktaş geliyor. Hem İstanbul hem de kulüplerimiz adına güzel bir yolculuk olsun. Yine muhtemelen iyi bir yarış olacak gibi duruyor. Bu sezonda başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Fikret Orman da bu sezonun da zor olacağını vurgulayarak, şunları aktardı:

“Ben hiç kolay sezon görmedim. Bu şehrin en önemli markalarından biri de futbol kulüpleridir. Biz dünyanın her tarafına gittiğimizde ‘Beşiktaş İstanbul’ diye çıkıyoruz sahaya. Ekiplerimizin isimleri de bu şekilde geçiyor. Bunlar, şehir ve ülke enerjisini çok yüksek tutan unsurlar. Spor çok önemlidir. Kitleleri harekete geçiren bir şeydir. Biz de neticede kamu yararına bir derneğiz. Amacımız var. Aynı sizler gibi bu işler gelip geçtiğinde arkada hoş bir sada bırakmak, hoş anılar bırakmak ve insanları mutlu etmektir amacımız. Başka işimiz yok. En azında rakiplerimizi de az üzmektir. Belediyemizle beraber insanlığa hizmet edecek güzel projeler yapmaktır.”

Fikret Orman, İmamoğlu’na, üzerinde isminin bulunduğu 34 numaralı bir Beşiktaş forması hediye etti. İmamoğlu ise Orman’a İstanbul fotoğraflarının bulunduğu bir albüm takdim etti.

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Ziyaretin sonunda Fikret Orman, Beşiktak Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Hakan Özköse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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