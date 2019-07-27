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27.07.2019
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Beşiktaş, Douglas transferini açıkladı

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Beşiktaş, Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.  

Siyah beyazlı takımın resmi internet sitesinden transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.”

Bonservisi elinde olan ve 3 yıllık sözleşmeye imza atann Douglas, senelik 800 bin avro kazanacak. Douglas’ı geçen sezon Süper Lig ekibi Sivasspor, Barcelona’dan kiralamıştı. Sezon bitiminde Brezilyalının iki ekiple de anlaşması sona ermişti.

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TRANSFER PAYLAŞIMI

Beşiktaş Futbol Takımı, Douglas transferini açıklamadan önce resmi Twitter hesabından “Come to Beşiktaş” mesajını paylaştı.

Come to Beşiktaş paylaşımı sonrası Douglas transferi açıklandı.

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