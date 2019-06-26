Besteci Aslıhan K

Genç bestecimiz Aslıhan Keçebaşoğlu (24) Sibelius Akademisi’ni kazandı, fakat 6 Temmuz’dan önce burs bulunabilmeli ki kayıt olabilsin, gidebilsin. Söyleşimiz:

>>Aslıhan Hanım, besteleriniz çok ilgimi çekti, sağ olun. Bestecilik sizde ne zaman filizlendi, gelişti?

On yaşımda piyano-solfej dersleri ile birlikte içimden gelen sese uyarak başladım. Sürekli zihnimde bir şeyler var. Ortaya çıkmaya hazır olan, çıkmak için hazırlanan, ya da “Ben geliyorum,” diye uzaktan haber gönderen. Onları açığa çıkarmak ve iletişime geçmek ihtiyacındayım hep.

>>Beste/Kompozisyon eğitimi aldınız mı?

Antalya Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü ikincilikle bitirdikten sonra bestecilik için Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Kompozisyon Bölümü’nde Onur Türkmen ile kompozisyon; Tolga Yayalar, Yiğit Aydın, Işın Metin gibi ustalarla diğer alan derslerimi çalıştım. 2018’de lisans derecemi “yüksek şeref öğrencisi” olarak aldım. Yüksek lisansa Tolga Yayalar ile başladım, Yiğit Aydın’ın armoni ve kontrpuan derslerinin asistanlığını yürüttüm.

>>Sibelius Academy dünyanın en iyileri arasında ve tabii ki en iyileri seçiyor.

Sınavlarına başvuran 25 kişi arasından çağrılan yedi kişiden biri olarak Finlandiya’ya gittim, kazanan iki kişiden biri oldum.

>>Şimdi?

Kayıt yaptırıp Helsinki’de kalabilmek için âcil burs arıyorum.

>>Besteleriniz şimdiden uluslararası yankılara kavuşuyor. Yeni besteniz?

Üzerinde çalıştığım bir solo piyano müziği siparişi var.

>>“Yeni Müzik” bir bakıma “deneysel şiir” gibi yadırganıyor, sanırım.

Kolay iletişim kurulabilen müzikler olmadığını kabul ediyorum; olmak zorunda değiller. İnsana dair çok derinlere hitap edebilen müzikler olduğu için en az insan ve evren kadar karmaşık, bir o kadar doğaldırlar. Nitekim dinlendikçe doğal gelir onlar da.

>>Etkilendiğiniz besteciler arasında yer alan Kaija Saariaho ile Magnus Lindberg’i hiç dinlememiştim. Peki, yol haritanız?

Yol haritamda keskin bir varış noktası yok, ancak süreçlerden söz edebilirim. Önümdeki beş yılda yoğun çalışıp bazı eksiklerimi kapatmak istiyorum. Hep bir adım ötesini merak ederim. Hem özümden parçalar taşıyan hem de evrensel boyuta ulaşabilmiş herkese bir şekilde dokunabilen müzikler yazıp paylaşabilmek istiyorum.

>>“Yeni müzik?” ilgi görüyor mu?

Özellikle “yeni müzik” konserlerindeki dinleyici azlığı beni çok üzüyor. Yepyeni bir soluk, adı üstünde: Yeni Müzik. Anlayıp sevmek için dinlemek gerek. Zamanla bir anlayış geliştirebiliyor.

>>Mutluluk?

Beste yapmak. Ayrıca, tanışmış olmadığım ama müziğimi dinlemiş birinin gelip duygu ve düşüncelerini paylaşması.

>>Çağrınız?

Genç kuşak olarak eserlerimizi daha çok müzikseverle buluşturmak istiyoruz. Lütfen konserlerimize gelin!

*Türkiye’de sizin gibi parlak ve azimli bir genç besteciye burs verecek duyarlı kişi ve kurumlar vardır, umarım. İlk 24 yılınız -hayatınızın belki de ilk dörtte biri- gayet verimli geçmiş bile. Nice verimlere!..