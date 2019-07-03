BETAM’dan ikinci çeyrek için 3,1 küçülme tahmini

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM), kesinleşen Nisan ve Mayıs ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalara göre 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nın yüzde 3,1 oranında küçülme yaşanacak.

BETAM tarafından yayımlanan “Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Haziran 2019” notuna göre çeyreklik büyüme, 2018’in son üç çeyreğinde negatif olmuş, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 1,3 oranında büyüme yaşanmıştı.

BETAM’ın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığı hesaplamalara göre yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla GSYH’nın yüzde 0,3 büyüyeceğini öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Program’da 2019 büyümesi yüzde 2,3 olarak hedeflenmişti. Buna karşılık OECD ve IMF’nin son tahminlerinde büyüme tahmini eksi yüzde 2,6 ve eksi yüzde 2,5 olarak açıklanmıştı. BETAM’a göre ikinci çeyrekte gözlemlenen zayıf büyüme performansı “2019 yılında GSYH artışının uluslararası kuruluşların tahminlerini doğrular nitelikte”.

Yayımlanan nota göre kamu yatırımlarındaki ve tüketimde azalma yaşanıyor.