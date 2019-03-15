16.03.2019
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Beyaz ette 19 firmaya ‘rekabet’ soruşturması sonuçlandı

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Rekabet Kurulu, Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz EtSanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Rekaber Kurulu ilgili teşebbüslerle ilgili 10 firmaya idari para cezası verilirken 9 firmaya ise para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

13.03.2019 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Abalıoğlu YemSoya ve Tekstil Sanayi A.Ş.,
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.,
Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. A.Ş.,
CP Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.,
EgeTav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. A.Ş.,
Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.,
Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.,
Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş.
Şenpiliç Gıda San. A.Ş.
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine,

Ak Piliç Tic. Ltd. Şti.,
As Tavukçuluk Tarım İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.,
Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.,
Garip Tavukçuluk Gıda ve Yem San Tic. A.Ş.,
Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.,
Pilyem Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş.,
Tad Piliç Fenni Yem San. ve Tic. Ltd. Şti.,
Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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