Beyaz Kitap, Modern İpek Yolu Dergisi tarafından Türkçeye çevrildi

Kırmızı Kedi Yayınevi ve CRI-Çin Uluslararası Radyosu’nun işbirliğiyle üç ayda bir yayımlanan Çin kültürü dergisi “Modern İpek Yolu” sekizinci sayısıyla okuyucu karşısında.

“Modern İpek Yolu” bu sayısında ABD’nin bazı Çin mallarına uyguladığı ek gümrük vergilerine karşı, Pekin yönetiminin cevap niteliğinde hazırladığı ‘Beyaz Kitap’ı kapağına taşıdı.

Dünya ticaretini de yakından ilgilendiren bu konuda Çin’in yaklaşımını anlatan Beyaz Kitap, ilk kez Modern İpek Yolu dergisi tarafından Türkçeye tam metin olarak tercüme edilip, okurlarla buluşuyor.

Modern İpek Yolu’nun sekizinci sayısında Arzum Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı ile de bir röportaj yer alıyor. Kolbaşı, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi açısından ortak proje önerilerini sunarken Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’nin önemine de değindi.

Dergide Çin çayının dünü ve bugünü, çay kültürünün toplumdaki yeri Liu Junru’nun kaleminden aktarılıyor.

“Modern İpek Yolu”nda yer alan diğer konu başlıkları ve yazarlar ise şöyle:

Okyanuslarda büyüyen Çin- Cem Gürdeniz

Asya’da genç bir bölgesel örgüt- Selçuk Çolakoğlu

5 Cephede ABD-Çin çatışması- Mehmet Ali Güller

Çin’de geleneksel yemekler- Liu Junru

Kimliğini koruyan Dali- Faruk Pekin

Antik Hint Ritüelleri- Zeynep Yaşar

Nasreddin Hoca: Afanti- İnci İnce Erdoğdu

Ticaret savaşı ve 5 G- Altay Atlı