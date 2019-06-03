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03.06.2019
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Beyaz Masa’dan bayram için yola çıkanlara AKP propagandalı ‘hediye’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Beyaz Masa Şeker Bayramı nedeniyle Esenler Otogarı’ndan şehir dışına çıkan yurttaşlara “Ak çevre için sıfır atık" yazılı bez çanta, kahve, tepsi, çocuklar için balon ve yap-boz dağıttı!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Beyaz Masa tarafından Şeker Bayramı nedeniyle Esenler Otogarı’ndan şehir dışına çıkan yurttaşlara “Ak çevre için sıfır atık” yazılı bez çanta, kahve, tepsi, çocuklar için balon ve yap-boz dağıtıldı.

Dağıtılan hediyeler üzerinden AKP’nin propogandası yapıldığını söyleyen yurttaşlar duruma tepki göstererek, “Seçim öncesi bayram var bunu kullanıyorsunuz. Bizim paramızı bunlara harcayıp gizliden gizliye AKP’nin reklamını yapacağınıza, bize paramızı geri verin daha iyi. İBB, AKP’nin malı değil!” dedi. 

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç‘ın haberine göre, bazı yurttaşlar dağıtım yapan İBB personeline tepki gösterdi.

Bir yurttaş, “Bunlar bizim paramızla alınıp dağıtılıyor. Bayramdan sonra seçim olmasa böyle bir şey yapılır mıydı? Merak etmeyin bayramdan sonra geleceğiz. İstanbul’u size bırakmayız” diyerek stantlarda görevli İBB personeline seslendi.

İki çocuğu ile dağıtım yapılan alanın yanından geçen bir başka kişi de “Seçim öncesi bayram var bunu kullanıyorsunuz. Bizim paramızı bunlara harcayıp gizliden gizliye AKP’nin reklamını yapacağınıza, bize paramızı geri verin daha iyi. İBB, AKP’nin malı değil. Kuru kahve ve tepsi ile mi insanları kandırıyorsunuz” dedi.

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AKP ve İBB’nin seçim döneminde dağıtımını yaptığı kahvenin üreticisinin aynı olması ise akıllarda soru işareti yarattı.

‘Dağıtılan kahve ayıplıydı’

31 Mart 2019 yerel seçim kampanyası boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AKP’liler promosyon olarak çay dağıttı. 2014 yerel seçimlerinde ise kahve dağıtılmıştı.

İBB’nin otogarda yurttaşlara dağıttığı kahvenin üreticisi ile AKP’nin 2014 yılında seçmene dağıttığı kahvenin üreticisi aynı. İstanbul Kahve İth. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının ürettiği Türk Kahvesi 2014 yılında AKP’liler tarafından kapı kapı dağıtıldı. Ancak İstanbul Kahve, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından taklit ve ayıplı ürün olduğu gerekçesiyle taklit ve tağşiş yaptıkları tespit edilerek ilan edilen 43 firma arısında yer aldı.

İstanbul Kahve, bakanlığın açıkladığı ayıplı mal üreten firmalar listesinde Takviye Edici Gıdalar ve Kahve başlığı altında gösterildi.

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