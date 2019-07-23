Beyaz Saray’da ‘Türkiye’ toplantısı: Olası yaptırımlar görüşülüyor

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin yaptırımların görüşülmesinin beklendiği Beyaz Saray toplantısı başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray’a davet ettiği bildirilmişti.

WASHINGTON POST DUYURMUŞTU

Geçen hafta Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00’da yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede “Başkan Donald Trump adına… Türkiye hakkında” ibaresinin yazılı olduğu belirtilmişti.