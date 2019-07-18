Beyaz Saray’dan Türkiye’nin F-35 programından çıkışına onay

Beyaz Saray, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini satın alan Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını onayladı.

Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması F-35 programının devamını ne yazık ki engellemektedir. ABD yapımı F-35, Rus istihbarat toplama platformuyla birlikte yer alamaz” dedi.

Grisham, ABD’nin Türkiye’ye hava savunma sistemine dair birçok teklifte bulunduğunu, ancak Türkiye’nin Rusya’nın hava savunma sisteminde ısrar ederek NATO’ya karşı geldiğini belirtti. Grisham, “Bu durum yıkıcı sonuçlara yol açacaktır” dedi.

