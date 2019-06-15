İktidara yakınlığıyla bilinen Beyaz TV’ye bir yurttaş yalan haber yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Ankara’nın Beypazarı İlçesi’ndeki bir mezarlık ile ilgili Beyaz TV muhabiri, yurttaşlara mikrofon uzattı. Muhabirin “Mezarlık perişan halde, otlar yanmış” diyerek mikrofonu uzattığı yurttaş, “Kim yakmış otları, Mansur Yavaş mı yapmış? Siz burada yalan haber yapıyorsunuz. Beyaz TV’nin kime, nasıl haber yaptığını çok iyi biliyoruz” yanıtını verdi.

Beyaz TV muhabirinin “Mezarlığı girdiniz mi siz?” sorusunu yöneltmesi üzerine yurttaş, “Mezarlığa her sene giriyorum, bu mevsimde böyle olur ve sonrasında gelip temizlenir. Bu niye Melih Gökçek zamanında berbat durumdayken, şehitlik bile berbat durumdayken yayınlanmıyordu da; Beyaz TV, Beypazarı gibi bir ilçeyi şimdi mi düşünür oldu” ifadelerini kullanarak “Aldığınız maaş haram” dedi.