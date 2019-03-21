21.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Beyazıt'ta özel halk otobüsü araç ve yayalara çarptı: 3 yaralı

Beyazıt’ta özel halk otobüsü araç ve yayalara çarptı: 3 yaralı

birgun.net birgun.net

Fatih’te bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Beyazıt Meydanı’nda bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.


KaynakAA

SON HABERLER

İzmir Newrozu’nda 16 gözaltı

birgun.net -
İzmir'de HDP il örgütünce organize edilen Newroz kutlamalarında "Abdullah Öcalan lehine slogan...
Devamını Oku

Facebook, kullanıcılarının şifrelerini ‘düz metin’ olarak saklıyormuş

birgun.net -
Sosyal medya platformu Facebook, kullanıcı şifrelerinin düz metin olarak saklandığını açıkladı.
Devamını Oku

UEFA’dan Ronaldo’ya ‘gol sevinci’ cezası

birgun.net -
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli...
Devamını Oku

İstanbul Valiliği, Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı

birgun.net -
İstanbul Valiliği, 27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı. Gerekçe olarak "seçim öncesi...
Devamını Oku

Trump: İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için...
Devamını Oku

Yozgat’ta preslenmiş varil içerisinde cansız beden bulundu

birgun.net -
Yozgat'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulundu. Kent...
Devamını Oku

Avustralya’da kıyıya 1,8 metrelik güneş balığı vurdu

birgun.net -
Avustralya'nın güneyinde, kıyıya vurmuş güneş balığı fotoğrafı internette viral oldu.
Devamını Oku

‘Brexit iptal edilsin’ dilekçesine 1 milyondan fazla imza

birgun.net -
İngiliz hükümetine Brexit’i iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 1 milyonu geçerken,...
Devamını Oku

Facebook: Yapay zekâmız Yeni Zelanda saldırısının canlı yayınını yakalayamadı

birgun.net -
Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği saldırı anlarının...
Devamını Oku

ABD Genelkurmay Başkanı’ndan ‘S-400’ çıkışı: Zor bir mesele

birgun.net -
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD ve Türkiye arasında tartışma yaratan Rusya'dan...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi