Beylikdüzü’nde provokasyon: “Çöp konteynerleri boş, çalışmıyoruz algısı yaratmak için çöpleri yerlere attırıyorlar”

CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, siyasi parti ya da herhangi bir kişinin ismini vermeksizin ilçesinde seçim öncesi provokasyonu yapıldığını iddia etti. Çalık, çöp konteynerleri boş olmasına rağmen bazı kişilere ‘çöpleri yere atın’ talimatı gittiğini savunarak, “Çalışmıyoruz algısı yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

Twitter hesabından boş çöp konteynerlerinin hemen yanında yerlerde çöplerin bulunduğunu gösteren bir video paylaşan Çalık, “Etik siyaset yapmayı çoktan unuttular. Yeni bir provokasyon ile karşı karşıyayız. Çöp konteynerlerimiz boş, çöpleri yerlere attırıyorlar. Çalışmıyoruz algısı yaratmak için. Halkımızın sağlığını hiçe sayıyorlar. Tek dertleri İstanbul’un rantı” ifadesini kullandı.