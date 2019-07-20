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20.07.2019
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Beylikdüzü’nde silahlı kavga: 3 ölü

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Beylikdüzü’nde eşini ve kayınpederini öldüren kişi, intihar etti. 

Alınan bilgiye göre, Ali Ekber Ergül, Büyükşehir Mahallesi Seven Sokak’taki evinde, kayınpederi Adıgüzel Altun ile tartıştı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ergül, tabancayla kayınpederine ve eşi Özlem Ergül’e ateş açtı. Ali Ekber Ergül, daha sonra intihar etti. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergül çiftinin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Adıgüzel Altun ise hastaneye kaldırıldı. 

Hastanede tedavi altına alınan Altun da müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Polis, bina içi ve çevresinde çalışma yaptı. 

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

Kaynak:AA

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