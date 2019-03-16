16.03.2019
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Beyoğlu canlanacak işsize iş bulunacak

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Kasımpaşa’da düzenlenen esnaf kahvaltısına katılan CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, 31 Mart’ta seçilmeleri halinde Beyoğlu’nun eski canlı günlerine yeniden kavuşacağını, kapanan işyerlerinin tekrar açılmaya başlamasıyla gençlerin işsizlik sorununun hafifleyeceğini söyledi.

SİMİTLER PAYLAŞILDI

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın yerel seçim çalışmalarında tempo giderek artıyor. Sabah saat 07.00’de Halıcıoğlu Metrobüs Durağı’nda yolculara simit ve meyve suyu ikram eden ‘Alper Taş Gönüllüleri’nin çalışmasına katılan Alper Taş, yolcularla sohbet etme imkânı buldu.

SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK

Kasımpaşa’da esnaf daveti üzerine düzenlenen kahvaltıya katılan Alper Taş, burada yaptığı konuşmada Beyoğlu’nun küçük esnafla güzel olduğuna vurgu yaparak, “Beyoğlu’nun solan renklerini yeniden canlandırarak burayı yeniden eğlencenin merkezi haline getireceğiz. Beyoğlu sadece İstanbul için değil, Türkiye ve dünya için yeniden cazibe merkezi olacak. Beyoğlu’na artan ilgiyle birlikte gençlerin işsizlik sorunu önemli ölçüde azalacak” dedi. İşsizlikle mücadele etmek için işsize iş bulma ağı oluşturacaklarını da ifade eden Alper Taş, belediyede lüks ve israfa son verip mevcut belediyenin halka yaptığı sosyal yardımları da 3 katına çıkaracakları sözünü yineledi.

SEMT PAZARINA ZİYARET

Kasımpaşa’daki kahvaltının ardından Kulaksız Mahallesi’ndeki Zindan Arkası bölgesi ve Halıcıoğlu Mahallesi’ne esnaf ziyareti gerçekleştiren Alper Taş, buradan Sütlüce’ye geçerek semt pazarında bölge halkıyla bir araya geldi. Ekonomik kriz ortamı nedeniyle işlerinin bozuk olduğunu ifade eden pazar esnafı sayısının oldukça fazla olduğu gözlenirken, vatandaşların Beyoğlu’nda artık değişimin zamanının geldiğine dair görüşleri de öne çıktı.

EV ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Akşam saatlerinde ise Alper Taş, Örnektepe Mahallesi’nde iki aileyi ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ev sohbetlerinde ev sakinlerinin Beyoğlu’nun yönetimine dair görüş ve önerilerini dinleyen Alper Taş, mahalle gezilerinin yanında ev ziyaretlerinin de süreceği bilgisini verdi.

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