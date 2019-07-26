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27.07.2019
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Beyoğlu Kent Konseyi’nde delegeler genel kurulu terk etti

Beyoğlu Kent Konseyi seçimli genel kurulunu 120 kurum, delegelerin onaylanması ve divan kurulu seçimi sürecinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle terk etti

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HABER MERKEZİ

Beyoğlu Belediyesi’nin organize ettiği Kent Konseyi Genel Kurulu’ndaki usulsüzlük iddiaları tartışmalara neden oldu. Kayıt için gelen ve yetki belgesi sahibi sendika, siyasi parti ve meslek odaları temsilcilerinin bir kısmı genel kurulun yapılacağı salona alınmazken, çok sayıda yetkili olmayan kişinin kimlik göstermeden delege kartı verilerek salona alındığı iddia edildi. Bunun üzerine, salona girişte başlayan tartışmalarda görevli avukatlar tutanakla durumu tespit etti.

Usulsüzlük tartışmaları genel kurul salonunda da devam etti. Divan Kurulu seçim usulü ve kürsünün kullanımı gibi konularda çıkan usulsüzlük tartışmaları sonucunda, içerisinde çok sayıda meslek odası, sendika, siyasi parti, dernek ve vakıf olan 120 sivil toplum kuruluşunu temsil eden delegeler alkışlarla salonu terk etti.

Tartışmalı genel kurulu terk eden Beyoğlu Kent Konseyi başkan adaylarından Elvan Kıvılcım, yasa, yönetmelik, usul ve her türlü demokratik teamüle aykırı düzenlenen genel kurulun iptali için tüm yasal haklarını kullanacaklarını belirtti. Genel kurulun 28 Haziran’daki birinci toplantısının yine usulsüzlük tartışmaları nedeniyle yapılmadığını ve 26 Temmuz’a ertelendiğini ifade eden Kıvılcım “İkinci genel kurul hazırlık sürecinde de Beyoğlu Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşlarına yapılması gereken bilgilendirme ve bildirimler yapılmadı. Hazirun Listesi tüm ısrarlarımıza rağmen daha önceden bize verilmediği gibi, toplantı salonunda dahi delegelere gösterilmedi. Divan kurulu seçimi sırasında toplantı salonunda çok sayıda 18 yaş altı çocuk vardı. Bu usulsüzlüğe dair itirazlarımız dikkate alınmadığı gibi, aynı şekilde bir oldu bitti ile başkan ve yürütme kurulu seçimine geçilmek istendi. Bu genel Kurulun iptali için de tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Oysa biz Beyoğlu Kent Konseyi’nin; Beyoğlu Belediye Başkanı, yönetimi ve meclisi ile Beyoğlu’nun 45 mahallesi, sivil toplum kurumları ve yurttaşları arasında bir köprü vazifesi görmesini istiyorduk” ifadelerini kullandı.

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