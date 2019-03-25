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25.03.2019
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Beyoğlu’nda halkı krize karşı kooperatiflerle koruyacağız

birgun.net birgun.net

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın yaklaşan yerel seçimler öncesinde ziyaretleri sürüyor.

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nın kooperatifçilikle ilgili toplantısına katılan Alper Taş, “Türkiye maalesef büyük bir ekonomik kriz tehlikesiyle karşı karşıya. Seçilmemiz halinde kooperatifçiliği tekrar canlandıracak, Beyoğlu’nda üretici ve tüketiciyi krizin ağır etkilerine karşı koruyacağız. Beyoğlu’nu kooperatiflerle donatacağız” dedi.

Kasımpaşa’da bulunan Akseki Gümüşdamla Derneği’ni de ziyaret eden Taş, “Beyoğlu’nda belediyenin vatandaşlara karşı ayrımcı tutumuna son vereceğiz. Beyoğlu’nun her vatandaşı belediyeden hak ettiği hizmeti alacak” ifadelerini kullandı.

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Etkinlikte konuşan eski CHP Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da, Beyoğlu’nda yaşayan Aksekililer’in Alper Taş’ı desteklemesi çağrısında bulundu.

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Çocuklarla bahara merhaba

Alper Taş’ın seçim çalışmaları kapsamında dün ‘Çocuklarla Bahara Merhaba Şenliği’ gerçekleştirildi. Hacıahmet/İstiklal Mahallesi ve çevre mahallelerden onlarca çocuğun katıldığı etkinlik, Cinderesi Hacıahmet Parkı’nda gerçekleştirildi. Çocuklar gönüllü öğretmenler eşliğinde halat çekti, çuval yarışı yaptı, ip atladı, resim yaptı ve oyunlar oynadı.

Kadıköy Atölye eğitmenleri de çocuklarla bir araya geldi.

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