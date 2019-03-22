Beyoğlu’nda kadınlardan krize karşı ‘Ortak mutfak’

İsmi Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına açıklandığı günden bu yana toplumun büyük ilgisiyle karşılaşan Alper Taş’ın seçim kampanyası 45 mahallede kapı kapı dolaşıp, halkın taleplerini dinleyerek devam ediyor.

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Türkiye’de artan hayat pahalılığına karşı dikkat çekmek isteyen kampanya gönüllüsü kadınlar, Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki kadınlarla bir araya gelerek ‘Ortak Mutfak’ kurdular.

“Pahalılık mutfaklarımızı yakıyor, tenceremizde dert kaynıyor” diyen kadınlar, işsizlik,yoksulluk ve pahalılığa karşı halkın sorunlarının halkın dayanışması ile çözüleceğini ifade ettiler.

Belediye meclis üyesi adayı Leyla Koç Üzüm yaptığı konuşmada, 31 Mart’tan sonra kuracakları kadın meclisleriyle, kadınların belediyede söz, karar süreçlerine katılacağını, sorunların birlikte çözüleceğini ifade etti.

Üzüm, “Bugün burada tarhana kaynatarak başlattığımız ‘Ortak Mutfak’, 31 Mart’tan sonra Beyoğlu’nun 45 mahallesinde kadın dayanışması ile devam edecek. Dayanışma ile büyüteceğimiz kadın kooperatifleri, çocuk kreşleri açacağız” dedi.