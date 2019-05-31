‘Bıçağı ölmemek için elime aldım’

Antalya’da, birlikte yaşadığı Cengiz Aydın’ı (30) kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayarak öldüren Nurcan Saraç, “Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için aldım” dedi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde 4 Haziran 2018’de yaşanan olayda Nurcan Saraç ve Cengiz Aydın, 3 yıldır birlikte yaşadıkları evde kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Aydın genç kadına saldırdı. Bunun üzerine Nurcan Saraç, eline bıçak alıp, kendisini yatak odasına kilitledi ve polisi aradı.

Ancak Cengiz Aydın, odanın kapısını kırarak, içeri girdi ve 2 çocuk annesini boğmaya çalıştı. Saraç da elindeki bıçağı, Aydın’ın kalbine sapladı. Ardından 112 Acil’i aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Nurcan Saraç, tutuklandı.

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya devam edildi. Cumhuriyet savcısının, sanığa ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu’ndan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep ettiği duruşma karar için ertelendi.