Bilal Erdoğan: Bizim biz olmamız lazım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarının ve hayatının anlatıldığı Dijital Gösterim Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılışa Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

Burada konuşan Bilal Erdoğan, “Bunu yaparken temelde karşılaşılan bir tepki var. ‘Bırakın bunları, millet aya gidiyor, neden geçmişe dönüyorsunuz’ gibi. Eğer bize, biz Türk olduğumuz için bu trenleri kaçırdık, gelişemedik denmiş olmasaydı belki de bunlara ihtiyacımız olmazdı. Ama maalesef üzerimizden 150-200 yıl boyunca silindir gibi bütün özgüvenimizi ezmek için, işte Müslüman olduğumuz için, Türk olduğumuz için geri kaldık. Bu mesaj hep elitimiz, aydınımız tarafından işlendi maalesef” iddiasında bulundu.

Erdoğan, şöyle devam etti: “Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamaz. Bizim hafızamıza adeta bir format atılmak istenmiş. Bundan bir sıyrılmamız lazım. Çünkü bu hafızasızlık bizi kimliksizliğe götürür. Bizim biz olmamız lazım.”