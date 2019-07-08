28.5 C
Istanbul
08.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Bilal Erdoğan'dan "Okçular Vakfı" açıklaması

Bilal Erdoğan’dan “Okçular Vakfı” açıklaması

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, vakıf ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Erdoğan, vakfın kapatılacağı iddiasını yalanlayarak, “Yok öyle bir şey arkadaşlar. Buradayız işte.” dedi.

Bilal Erdoğan, ‘3. Malazgirt Anadolu’nun Fethi 1071 Anma Programı İstişare Toplantısı’na katıldı.

Okmeydanı’nda bulunan Okçular Vakfı’ndan düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, “Türkiye’de az çok okçuluğu bilen kime sorarsanız, bu tarihi tekkenin okçuluk için ne kadar önemli olduğunu size muhakkak söyleyeceklerdir. Okçular Vakfı, geçtiğimiz 6 yılda Türkiye’de okçuluğun ciddi bir sıçrama yapmasına vesile oldu. Biz bütün başarının kaynağıyız iddiasında elbette değiliz. Ama okçuluğa ilgi çekmekte, daha çok insanın okçuluğa yönlenmesini sağlamakta, okçuluğun bir takım sistemsel sorunlarını çözmede öncülük ettiğimizi söylemeliyiz. Okçular vakfımızın sporcuları, yurt içi, yurt dışında müsabakalara katılmaya devam ediyorlar. Türkiye’de sadece okçuluk alanında değil, diğer spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı Okçular Vakfı kurmuştur” diye konuştu.

“DOĞRU BİLDİĞİMİZ İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bilal Erdoğan, “Maalesef işin içinde ben olduğum için muhtemelen bu işlere sağduyu ile selim bir akılla yaklaşmadan ön yargıyla insanların bir takım ithamlarda bulunduğunu, iftira attığını biliyoruz. Ama biz burada doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan, “Okçular Vakfı kurulduğundan buyana Türkiye’de okçuluk lisanslı sporcu ve kulüp olarak 4 katına büyüdüyse, uluslararası müsabakalarda madalya sayımız 5 katına kadar büyüdüyse, bunda muhakkak bizim katkımız oldu. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye’nin okçulukta madalyayla buluşması olacak” ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, “Çanakkale nasıl son 15 yılda Türkiye’nin yapı taşlarından bir tanesi olarak hak ettiği karşılığı toplumda bulduysa, Malazgirt’in de bu şekilde hak ettiği yeri bulması için Okçular Vakfı olarak biz mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“BAŞKA YERE TAŞINMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Bir gazetecinin Okçuluk Vakfı’nın taşınacağı veya kapanacağı yönündeki sorusuna Bilal Erdoğan, “Yok öyle bir şey arkadaşlar. Buradayız işte” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, “Birileri buradan taşınmamızı istiyor olabilirler. Birilerini rahatsız ettiğimizin farkındayız. Okçular Vakfı 566 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han tarafından temelleri atılan ve ilelebet inşallah burada var olacak bir vakıftır. Başka bir yere taşınmamız söz konusu değildir” diye konuştu.

Açıklamanın ardından Bilal Erdoğan, ‘3. Malazgirt Anadolu’nun Fethi 1071 Anma Programı İstişare Toplantısı’na katıldı.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,191AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Bilal Erdoğan’dan “Okçular Vakfı” açıklaması

birgun.net -
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan,...
Devamını Oku

İstanbul Esenyurt’ta yol çöktü

birgun.net -
İstanbul Esenyurt'ta dere ıslah çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi, caddenin tek...
Devamını Oku

Binali Yıldırım Çankaya Köşkü’nden taşınıyor

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iki kez kaybetmesinin ardından Ankara’ya dönen Binali...
Devamını Oku

“Merkez Bankası ile Devlet Demiryolları arasında bir fark kalmadı”

birgun.net -
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat...
Devamını Oku

Venezuela’da ABD destekli muhalefetten müzakere açıklaması

birgun.net -
Venezuela'da ABD yanlısı muhalefet, Bolivarcı hükümetin devlet başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileriyle Barbados...
Devamını Oku

Uzaya gidecek ilk siyah Afrikalı astronot motosiklet kazasında hayatını kaybetti

birgun.net -
Güney Afrika'da bir milyon kişi arasından uzay yolculuğuna çıkacak ilk siyah Afrikalı...
Devamını Oku

Erdoğan S-400 için tarih vermedi: Israr etmeyin…

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400'lerin Türkiye'ye teslim edileceği tarihi açıklamadı.
Devamını Oku

Çorlu ailelerinden TCDD’ye ‘video’ tepkisi

birgun.net -
Çorlu tren katliamının 1. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) resmi...
Devamını Oku

Maden sondajına halk tepki gösterdi

birgun.net -
Ordu’nun Ünye ilçesi Şenyurt Mahallesi Kızılkaya Ormanı’nda MTA tarafından yapılmak istenen maden...
Devamını Oku

‘Avrupa’nın yenmez dediği gıdalar vatandaşa mı yediriliyor?’

birgun.net -
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Avrupa’ya ihraç ettiğimiz ancak insan sağlığı için...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi