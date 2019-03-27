Bildiriyi izne bağlamak ifade özgürlüğüne aykırı

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversitelerde “izinsiz” bildiri dağıtma eylemine verilen cezaya yapılan itirazı reddetti. Oy çokluğu ile alınan karara katılmayan Danıştay Savcısı Ayşe Bal Gül, kişilerin düşüncelerini yaymasının Anayasa ile güvence altına alındığını vurguladı.

Danıştay Sekizinci Dairesi, önceki gün aldığı yeni kararla ise daha önce verdiği karardan geri adım attı. Eğitim Sen Uzmanı İlker Akçasoy adına açılan davada, “İzinsiz bildiri dağıtmak” eyleminin ceza gerektiren eylemler arasında yer almasına yapılan itiraz oy çokluğuyla reddedildi. Danıştay Savcısı Ayşe Bal Gül, izinsiz bildiri dağıtmayı suç sayan karara, ders niteliğinde bir karşı oy yazdı. Üniversitelerde bildiri dağıtmayı izne bağlayan sınırlamanın Anayasa’nın ruhuna aykırı olacağını vurgulayan Gül, kararın okul idarelerinin keyfi uygulamalarının yolunu açacağının altını çizdi.

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Danıştay Savcısı Gül, kişilerin düşüncelerini ve sözlerini yazı, resim ya da başka yollarla açıklama ve yayma hakkının Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin hükümleriyle garanti altına alındığını anımsatarak “Bu hakkın sınırlandırılması ise ancak Anayasa ve AİHS’nde belirlenen ilkeler çerçevesinde mümkündür” ifadesini kullandı.