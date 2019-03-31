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01.04.2019
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Bilecik’in yeni belediye başkanı CHP’li Şahin

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Bilecik’te Millet İttifakı adayı CHP’li Semih Şahin, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı. Mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AKP’li Nihat Can ise ikinci sırada yer aldı. Şahin, %50,44 oy oranı ile seçimin kazananı olurken Can %41,86 oy oranında kaldı.

Yerel seçimlere Millet İttifakı adayı olarak giren CHP’li Semih Şahin, 120 sandığın bulunduğu kentte resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 oy alarak Bilecik’in yeni belediye başkanı oldu.

Seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li mevcut belediye başkanı Nihat Can ise yüzde 41 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Can, 24 Haziran genel seçimlerinde Yağcı’nın belediye başkanlığından istifa ederek milletvekili olmasının ardından belediye meclis üyelerinin oylarıyla belediye başkanı olmuş ve bu seçimlerde aday gösterilmişti.

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