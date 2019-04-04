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04.04.2019
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Bilgen: MHP, Kars’ta seçimlerin iptali için başvuru yaptı

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MHP, Kars’ta yerel seçimlerin iptali için başvuru yaptı. MHP, Kars’ta oyların tekrar sayılması için de başvuru yapmıştı. Gelişmeyi Kars Belediye Başkanı seçilen HDP’li Ayhan Bilgen, twitter hesabından duyurdu.

MHP, Kars’ta seçim sonuçlarının iptali için başvuru yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Kars’ta HDP’nin adayı Ayhan Bilgen kazanmıştı.

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Kars’ta 31 Mart seçimleri sonrası MHP’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılmıştı. Yeniden sayılan oylarla HDP’nin 17 oyunun arttığını söyleyen Ayhan Bilgen, Twitter hesabından “MHP şimdi de Kars’ta seçimlerin iptali için il seçim kuruluna başvurdu” açıklaması yaptı.

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