24.9 C
Istanbul
30.06.2019
Anasayfa ÖZEL Bilgi edinmede yüzde 4’lük azalma: 305 bin soruya ‘yetersiz’ yanıt verildi

Bilgi edinmede yüzde 4’lük azalma: 305 bin soruya ‘yetersiz’ yanıt verildi

Bir yılda ‘Bilgi Edinme Kanunu’ kapsamında sorulan sorulardan 305 bin 442’sine ‘yetersiz yanıt’ verildi. Başvurular bir önceki yıla oranla yüzde 4 azaldı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Eksik ve yetersiz yanıtlar nedeniyle eleştirilen, kamu kurum ve kuruluşlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 1 milyon 733 bin 799 oldu.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2018 yılında yapılan başvurulara ilişkin istatistikler, TBMM Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. 2018 yılı içerisinde toplam 1 milyon 733 bin 779 adet bilgi edinme başvurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, bu başvurulardan 1 milyon 428 bin 357 adedinin olumlu, 305 bin 442 adedinin ise “eksik” yanıtlandığı ya da hiç yanıtlanmadığı bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca toplam başvuruların yaklaşık yüzde 82’sine olumlu cevap verildiği bildirilen açıklamada, başvurulardan 136 bin 339’una kısmen olumlu, kısmen de olumsuz cevap verildiği ifade edildi. Açıklamaya göre ayrıca bu sayının toplam başvurulara oranının ise yaklaşık yüzde 8 olduğu, toplam başvurulardan 133 bin 208 adedinin de reddedildiği, böylece toplam başvuruların yaklaşık yüzde 8’ine olumsuz cevap verildiği kaydedildi.

BİN 159 İTİRAZ

Toplam başvurular içerisinde gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bilgi ve belgeye erişim sağlanan başvuruların 35 bin 875 olduğuna, bu başvuruların da toplam başvuru sayısına oranının yaklaşık yüzde 2’si olduğuna yer verilen açıklamada şu tespitlere yer verildi:

“Kamu kurum ve kuruluşlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 2018 yılında yapılan başvurular, 2017 yılına göre azalma eğilimi gösterdi.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, 2018 yılında 8 toplantı yaptı. 2018 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaştıkları ve tereddüde düştükleri hususlarla ilgili, Kurul’a 3 başvuru ile görüş talebinde bulundu.

2018 yılı içerisinde bilgi edinme başvurusu yapanlara, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen cevaplara karşı, Kurul’a bin 159 itiraz başvurusu yapıldı.

İtirazlardan 107 adedi, ‘Usulden Kabul’ edilerek, kurum ve kuruluşların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde cevap vermeleri sağlanmıştır. İtirazlardan 74 adedi, ‘Kısmen Kabul’ edilerek, kurum ve kuruluşların başvuru sahibine verdikleri olumsuz cevapların bir kısmı yerinde görülmemiş diğer kısmı ise mevzuata uygun olarak değerlendirilmiştir. İtirazların 563 adedi hakkında kurum ve kuruluşların cevapları yerinde görüldüğünden, ‘Red’ kararı verilmiştir.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,063AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için...
Devamını Oku

İstanbul’da bin adrese operasyon: 110 gözaltı

birgun.net -
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan...
Devamını Oku

“Mezbahalar kapatılmalıdır çünkü hayvanlar mal, makine veya köle değildir”

birgun.net -
Kadıköy'de hayvan hakları aktivistleri, mezbahaların kapatılması talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.
Devamını Oku

Dışişleri’nden Libya’ya tepki: Vatandaşlarımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlıktır

birgun.net -
Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın...
Devamını Oku

Bayburt Belediyesince kaldırılan Atatürk heykeli, eski yerinde

birgun.net -
Bayburt Belediyesince yürütülen otopark ve Saray Bahçesi projesi kapsamında yapılan düzenleme çalışmaları...
Devamını Oku

Gazi Koşusu’nun ödülü İmamoğlu’ndan

birgun.net -
Veliefendi Hipodromu'daki Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" kazandı....
Devamını Oku

Tüpraş’ın elektriği kesildi

birgun.net -
Tüpraş İzmir Rafinerisinde meydana gelen arıza nedeniyle bir süre enerji kesintisi yaşandığı...
Devamını Oku

Van’da 3,8 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Van'ın Gevaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem,...
Devamını Oku

Dikili’de makilik ve ormanlık alanda yangın

birgun.net -
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. Rüzgar...
Devamını Oku

Sultanbeyli’de ormanlık alanda yangın

birgun.net -
Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi