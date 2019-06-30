Bilgi edinmede yüzde 4’lük azalma: 305 bin soruya ‘yetersiz’ yanıt verildi

Eksik ve yetersiz yanıtlar nedeniyle eleştirilen, kamu kurum ve kuruluşlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 1 milyon 733 bin 799 oldu.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2018 yılında yapılan başvurulara ilişkin istatistikler, TBMM Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. 2018 yılı içerisinde toplam 1 milyon 733 bin 779 adet bilgi edinme başvurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, bu başvurulardan 1 milyon 428 bin 357 adedinin olumlu, 305 bin 442 adedinin ise “eksik” yanıtlandığı ya da hiç yanıtlanmadığı bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca toplam başvuruların yaklaşık yüzde 82’sine olumlu cevap verildiği bildirilen açıklamada, başvurulardan 136 bin 339’una kısmen olumlu, kısmen de olumsuz cevap verildiği ifade edildi. Açıklamaya göre ayrıca bu sayının toplam başvurulara oranının ise yaklaşık yüzde 8 olduğu, toplam başvurulardan 133 bin 208 adedinin de reddedildiği, böylece toplam başvuruların yaklaşık yüzde 8’ine olumsuz cevap verildiği kaydedildi.

BİN 159 İTİRAZ

Toplam başvurular içerisinde gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bilgi ve belgeye erişim sağlanan başvuruların 35 bin 875 olduğuna, bu başvuruların da toplam başvuru sayısına oranının yaklaşık yüzde 2’si olduğuna yer verilen açıklamada şu tespitlere yer verildi:

“Kamu kurum ve kuruluşlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 2018 yılında yapılan başvurular, 2017 yılına göre azalma eğilimi gösterdi.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, 2018 yılında 8 toplantı yaptı. 2018 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaştıkları ve tereddüde düştükleri hususlarla ilgili, Kurul’a 3 başvuru ile görüş talebinde bulundu.

2018 yılı içerisinde bilgi edinme başvurusu yapanlara, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen cevaplara karşı, Kurul’a bin 159 itiraz başvurusu yapıldı.

İtirazlardan 107 adedi, ‘Usulden Kabul’ edilerek, kurum ve kuruluşların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde cevap vermeleri sağlanmıştır. İtirazlardan 74 adedi, ‘Kısmen Kabul’ edilerek, kurum ve kuruluşların başvuru sahibine verdikleri olumsuz cevapların bir kısmı yerinde görülmemiş diğer kısmı ise mevzuata uygun olarak değerlendirilmiştir. İtirazların 563 adedi hakkında kurum ve kuruluşların cevapları yerinde görüldüğünden, ‘Red’ kararı verilmiştir.”