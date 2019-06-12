Bilirkişiden Bahçeşehir imar planı görüşü: Yörenin ihtiyacından çok ticari gelir için hazırlandı

İhale işlemleri Danıştayca durdurulmasına rağmen inşaatın devam ettiği İstanbul Bahçeşehir Gölet’teki parsellere dair imar planının iptali davasında bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Bilirkişi raporunda söz konusu imar planının; şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığını değerlendirdi: “Dava konusu planlarda önerilen ticaret alanlarının kâr amaçlı ticari faaliyete dönüştüğü, bu durumun planlama ilkeleri ve kamu yararına uygun olduğu, yapılaşmanın yörenin ihtiyaç duyduğu ticari birimlerden ziyade gelir amaçlı hazırlandığı, yapılaşmanın yörenin ihtiyaç duyduğu yeşil alanları azaltacağı, bu sebeple olumsuz çevresel etkilerin olacağı, tüm bu sebeplerle imar planının şehircilik ilkelerine, planlama ilkelerine, planlama teknikleri ve esasları ile kamu yararına uygun olmadığı değerlendirilmiştir.”

İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından yapılan tespit neticesinde hazırlanan bilirkişi raporundan öne çıkan başlıklar şöyle:

Kamu yararı yönünden olumsuz: Park ve rekreasyon gibi açık yeşil alanlarda yapılaşma şartlarının mevzuat kapsamında düşük tutulmasının sebebi, kamuya ait açık alanların azaltılmasının önüne geçilmesi ve ilgili açık alan kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu günübirlik kullanım alanlarının inşa edilmesidir. Ancak dava konusu planlarda önerilen ticaret alanları ilgili mevzuatın tanımladığı açık alanlardaki küçük çağlı inşa faaliyetlerinin ötesine geçerek doğrudan kâr amaçlı ticari bir faaliyete dönüşmüştür. Bu durum planlama ilkeleri, meri mevzuat ve kamu yararı yönünden olumsuz değerlendirilmiştir.

Gelir amaçlı hazırlandı: Plan kararıyla bölgeye yeni ticari fonksiyonlar ilave edilmektedir. Bu duru1m insan hareketliliklerini ve yolculu sayılarını artıran bir husustur. 10 parselin bir kısmında önerilen ticari birimlerin otopark ihtiyacına yönelik herhangi bir karar ne NİP’ye ne de UİP’te alınmıştır. Oysa bu kadar büyük bir ticari birimin olduğu alanda otopark ihtiyacına yönelik planlama kararlarının alınması gerekmektedir. Sonuç olarak 10 parselin bir kısmında önerilen ticaret fonksiyonunun yörenin ihtiyaç duyduğu ticari birimlerden ziyade, gelir amaçlı hazırlandığı değerlendirilmiştir.

Çevreyi etkileyecek: 607 ada 10 parselde, parsel büyüklüğünün yaklaşık yarısının ticaret fonksiyonuna alınması sebebiyle bölgedeki yoğunluğu artıracağı, yörenin ihtiyaç duyduğu açık yeşil alanları azaltacağı, bu sebeple de çevresel olarak olumsuz etkilerinin olacağı değerlendirilmiştir.

Planlama ilkelerine aykırı: Dava konusu planlama kararlarının özelikle ticaret fonksiyonuna getirilen yapılaşma ve emsal şartlarıyla bölgedeki kamu kullanımında bulunan yeşil alanları azaltacağı, yapı yoğunluğunu artırdığı, trafik hususunda otopark ve yol düzenlemelerine yönelik ticaret fonksiyonunun gerektirdiği düzenlemeleri yapmadığı hususlarından dolayı dava konusu planların planlama ilkeleri ve kamu yararına uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak İstanbul ili Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Gölet Bölgesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve ile Revizyon Uygulama İmar Planı kararlarının şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve esasları ile kamu yararına uygun olmadığı kanaati bilirkişi heyetimizce değerlendirilmiştir.

AKP’Lİ BELEDİYE SUÇA ORTAK OLUYOR

Bahçeşehirliler Derneği ve Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri, ihale işlemlerinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulduğunu hatırlattı, ancak gölet inşaatının hukuksuz bir şekilde devam ettiğine dikkat çekti. “Başakşehir Belediyesi, yüklenici firmaya yeni ruhsatlar çıkartarak hukuka aykırı eylemlerini pekiştirmekte, hukuksuzluğa ortak olmaktadır” diyen Bahçeşehirliler Derneği ve Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri, “Bilirkişi raporu ile inşaatın hukuksuzluğunu bir kez daha tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu.

İNŞAATI DERHAL DURDURUN

Bahçeşehirliler Derneği ile Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri’nden bilirkişi raporuna dair yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Artık tuz koktu! Hukuka aykırı işlemleri gidermesi ve hukuka uyması beklenen Başakşehir Belediyesi, tam da hukuksuzluğun ortasında durmaktadır ve mahkeme kararlarını tanımamaktadır. Başakşehir Belediyesi’nin yerel yönetim ilkelerinden bihaber, yeşil ve doğa düşmanı bu tavrını sonlandırması ve hukuka aykırı gölet inşaatını derhal durdurması gerektiğini önemle belirtmek isteriz.