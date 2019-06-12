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12.06.2019
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Bin metreden ateşlenen maganda kurşununun izi lazer teknolojisiyle bulundu

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Bursa’da tabancayla rastgele açtığı ateş sonucu bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, lazer teknolojisiyle kimliği belirlenerek yakalandı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde, 7 Haziran’da kahvehanede otururken sırtına nereden geldiği belli olmayan bir mermi isabet eden Minayim Hastürk, kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı saatlerde, Nalbantoğlu Mahallesi’nde tarihi Ulu Cami yanında yürüyen Eren Barış Yüksel de tabancayla bacağından yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, her iki olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Hastürk ve Yüksel’e isabet eden fişek çekirdeklerinin aynı çapta olduğunu belirleyerek iki olayın failinin aynı kişi olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, 300’den fazla kişiyle görüştü.

Silahı bin metre uzaktaki evinin bahçesinden ateşlemiş

Olay yerleri ve çevresindeki 108 güvenlik kamerasının kayıtlarını da incelemeye alan polis, atış mevkilerinin tespiti için kurşunların geldiği yön ve konumlarını baz alarak lazer teknolojisiyle çalışan cihazlarla açısal inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından, atışların yaklaşık bin metre uzaklıktaki merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi’nde bir yerden yapıldığı tespit edildi.

Ekipler tüm araştırmalar sonucunda, tabancayı ateşleyen kişinin O.K. olduğunu ortaya çıkardı. Atışları evinin bahçesinden yaptığı anlaşılan şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, O.K. ile yanında bulunan U.E. ve S.Ç’yi gözaltına aldı. Ayrıca, bu evin bahçesinde boş kovanlar bulundu.

Evde yapılan aramalarda biri söz konusu olaylarda kullanılan ruhsatsız iki tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki zanlı ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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