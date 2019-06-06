24.3 C
Istanbul
06.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Binali Yıldırım aday olduğu seçimin tarihini unuttu

Binali Yıldırım aday olduğu seçimin tarihini unuttu

birgun.net birgun.net

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Sivas’taki konuşmasında aday olduğu seçimin tarihini unuttu.

Yıldırım, Sivas’ta yaptığı bir konuşmada 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için “15 Haziran” tarihini verdi. “15 Haziran İstanbul seçimlerinde” ifadeleriyle konuşmasına başlayan Yıldırım, yanındakilerin “23 Haziran” hatırlatması üzerine duraksayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yanlış olur, düzeltmesi kolay. 23 Haziran, ben 15 diyorum siz erkenden gidin diye. Ne olur ne olmaz, son güne kalmasın” ifadelerini kullandı.

İlginizi çekebilir:  Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz

Fox TV’nin aktardığı görüntüler şöyle:

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,462AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Binali Yıldırım aday olduğu seçimin tarihini unuttu

birgun.net -
AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Sivas'taki konuşmasında aday olduğu seçimin tarihini unuttu.
Devamını Oku

Yeşilçam müzikleri kanserli çocuklar için çalınacak

birgun.net -
Yeşilçam tutkunları, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) destek için Grand Pera Emek...
Devamını Oku

Gençler ‘Umutsuzluğa alışma’ dedi

birgun.net -
Özgürlüğümüzü geri alalım diyen gençler son zamanlarda işsizlik yüzünden artan intihar olaylarına...
Devamını Oku

Menderes’te sokak kütüphanesi kurulacak

BİRGÜN İZMİR -
Menderes’te Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı tebrik için gelen vatandaşların getirdiği kitaplarla sokak...
Devamını Oku

AKP’lilerin akıl tutulması sürüyor: ‘İmamoğlu kazanırsa İstanbul’da imansızların putlarını diktirecek’

birgun.net -
AKP Erzurum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, halkın oylarıyla...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’nu hedef gösteren İlçe Milli Eğitim Müdürü, Meclis gündeminde

birgun.net -
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ’ın...
Devamını Oku

Dekanın ‘kadro’ oyunu: Tek kişilik kadroya Almanca şartı koydurdu, kendisi yerleşti

birgun.net -
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahap Engin Gülal, Jeodezi...
Devamını Oku

İmamoğlu Ordu’da VIP’e alınmadı

birgun.net -
Ordu'da VIP bölümüne alınmayan Ekrem İmamoğlu, talimatı Ordu Valisi Seddar Yavuz'un verdiğini...
Devamını Oku

İBB’nin gelir getiren mülkleri AKP’li belediyelere devredilecek

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mülkiyetinde bulunan 20’ye yakın gelir getiren taşınmazının AKP’li...
Devamını Oku

AB’den vize ücret zammına onay

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize başvuru ücretlerinin 60 avrodan 80 avroya çıkartılmasını...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi