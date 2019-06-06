Binali Yıldırım aday olduğu seçimin tarihini unuttu

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Sivas’taki konuşmasında aday olduğu seçimin tarihini unuttu.

Yıldırım, Sivas’ta yaptığı bir konuşmada 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için “15 Haziran” tarihini verdi. “15 Haziran İstanbul seçimlerinde” ifadeleriyle konuşmasına başlayan Yıldırım, yanındakilerin “23 Haziran” hatırlatması üzerine duraksayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yanlış olur, düzeltmesi kolay. 23 Haziran, ben 15 diyorum siz erkenden gidin diye. Ne olur ne olmaz, son güne kalmasın” ifadelerini kullandı.

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Fox TV’nin aktardığı görüntüler şöyle: