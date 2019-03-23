23.03.2019
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Binali Yıldırım ekonomik krizi itiraf etti

AKP İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, ülkede ekonomik kriz olduğunu itiraf etti. Yıldırım, "Bu ekonomik krizden çıkmanın yolu da İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçiyor" dedi.

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeşilköy’deki bir otelde düzenlenen “Bayburtlular buluşuyor” etkinliğinde konuştu.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada ekonomik krizi itiraf ederek, “İnşallah sizin desteğinizle göreve gelirsek, bu ekonomik krizden çıkmanın yolu da İstanbul’un ekonomisini büyütmekten geçiyor. İstanbul’da gencimize daha çok iş bulmaktan geçiyor” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP’liler ülkede ekonomik krizin olmadığını öne sürüyordu.

Erdoğan, “Kriz, mriz sakın inanmayın. Bizde kriz, mriz yok. Bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Öyle AVM’lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın” ifadelerini kullanmıştı.

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