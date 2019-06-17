Binali Yıldırım: Erdoğan ile ortak yayını konuştuk

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile katıldığı ortak canlı yayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, “Erdoğan ile ortak yayını konuştuk, fazla yorum yapmadı” dedi.

Yıldırım, “Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü İstanbulluların takdiridir. Yayın üzerine yorum yapmam doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Yıldırım şöyle devam etti; “Yayın öncesi bir nikahta sayın cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı. Yolda geçerken bir motosiklet sürücüsü arkadaşımız hemen önümüzde kaza yaptı. Hemen durduk, arkadaşlar müdahale ettiler. Ayağında kırıklar var. Herhangi bir hayati tehlikesi yok.”

Yıldırım, Bahçeli’nin İstanbul’a mitil atacağını söylemesine rağmen 2 gün kalıp gittiğinin hatırlatılması üzerine “Devlet Bahçeli sürekli mitilinin üstünde oturacak değil,” dedi.