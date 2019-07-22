Binali Yıldırım: Hangi konumda olursak olalım İzmir bizim kalbimizdedir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iki kez kaybeden AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez geldiği İzmir’de, partililer tarafından karşılandı. Yıldırım, “Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım her zaman İzmir bizim kalbimizdedir. İzmir bizim gönlümüzdedir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı olan, eski TBMM Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışlar yapmak için uçakla İzmir’e geldi.

Havalimanında kurulan kürsüye çıkan Binali Yıldırım, konuşmasına, “Sizleri özlemişim” diyerek, başladı. Seçimlerden dolayı düzenlenen mitinglerle çok vakit geçirdiklerini kaydeden Yıldırım, “Sizleri çok yorduk, ayrı kaldık. Hasretimiz bugün bitti ve bugün yine beraberiz” dedi.

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Yıldırım, İzmir’in gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, “Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım her zaman İzmir bizim kalbimizdedir. İzmir bizim gönlümüzdedir. Bugün aylar sonra İzmir’e geldik. İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli’ye çok teşekkür ediyorum, kendisine başarılar diliyorum. Ondan önce görev yapan il başkanlarımıza, görevi Kerem Ali Sürekli’ye devreden Aydın Şengül başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.