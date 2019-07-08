Binali Yıldırım: Hiçbir zaman Çankaya Köşkü’nde oturmadım

AKP’li Binali Yıldırım, “Binali Yıldırım’ın ilk işi Çankaya Köşkü’nden taşınmak olacak” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yıldırım “Hiçbir zaman Çankaya Köşkü’nde oturmadım. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu’nu kullandım” açıklaması yaptı.

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından ilk işinin Çankaya Köşkü’nden taşınmak olacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, kendisinin hiçbir zaman Çankaya Köşkü’nde oturmadığını, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu’nu kullandığını söyledi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada “Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü’nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu’nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiçbir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir” ifadelerine yer verdi.