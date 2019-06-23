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25.06.2019
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Binali Yıldırım: İmamoğlu’nu tebrik ediyorum, başarılar diliyorum

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim yasaklarının kalkmasının ardından yaptığı açıklamayla Ekrem İmamoğlu’nun galibiyetini kabul etti.

Yıldırım, “Rakibimiz İmamoğlu önde görünüyor. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Yıldırım’ın açıklamaları şöyle:

“İSTANBULUMUZUN GÜZEL İNSANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı bulan İstanbul’umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye’de  demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır.

“EKREM BEY ARKADAŞIMIZA İSTANBUL’A GÜZEL HİZMETLER YAPMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Ben bu sonuçların İstanbul’umuza, İstanbul’un geleceğine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbul’un yapacağı her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz.

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