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14.06.2019
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Binali Yıldırım: Kırık olmayan karne tatsız aşa benzer, benim de oldu

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi, kırık karneleri oldu mu?" sorusuna, "Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, tatsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu" yanıtını verdi.

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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin karnelerini almasıyla ilgili Binali Yıldırım, “Öncelikle bütün öğrencilerimiz karnelerini alıyorlar. Bir yılın emeği, çalışmasının ürününü bugün görecekler. Öğrencilerimize, yavrularımıza daha iyi, daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Türkiye hazırlamak için biz de yola çıktık. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyoruz. Yarın ve öbür gün üniversite giriş sınavı var. Milyonlarca kardeşimiz ter dökecek. Gelecekte nasıl bir yön verecek, hangi mesleği seçecek, hangi üniversiteyi okuyacak, hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürecek. Bunun için sınava girecekler. Bütün gençlere başarılar diliyorum. Rabbim zihinlerini açık etsin. Emellerini, hayallerini gerçek etsin” diye konuştu.

“Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi, kırık karneneler oldu mu?” sorusuna Yıldırım, “Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, tatsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu. Benim ilkokuldayken, karnemi götürdüm. Onun iki tarafı vardı. Bir tarafta dersler var, bir tarafta hal ve gidiş, davranış gibi bir sürü şey var. Bunların hepsi pekiyi, diğerleri de orta zayıf iyi. Dedem derdi ki, ‘Oğlum hal ve yiyişin çok iyi de diğerleri çok da iyi değil’. Öğrenciliğin güzel tarafı, başarı da var başarısızlık da var. Ama öğrenciliğe heyecan veren, öğrencinin geleceğe yönelik azmini, hedefini güçlendiren, başarısızlıklarını ön plana çıkarmak değil, daha fazlasını yapabilirsin demekten geçiyor. Onun için anne-babalar lütfen, karneler istediğiniz gibi değilse, evlatlarınızın moralini bozmayın. Onları teşvik edin, ‘Bir dahaki sefere düzeltirsin evladım, şimdi artık tatildeyiz. Bütün bunları unut kendini gelecek yıla hazırla’ demek en güzelidir. Bütün gençlerimize iyi bir yaz tatili diliyorum. Ama anne-babalara diyorum tatile de erken gitmeyin. 23 Haziran’dan sonra tatil başlıyor” şeklinde cevap verdi.

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